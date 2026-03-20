Ein 350-Megawattstunden-Batteriespeicher liefert deutlich weniger als erwartet - ohne dass das Batteriemanagementsystem den Fehler erkennt. Die Folge: systematische Übervermarktung und potenziell fünfstellige Ausgleichsenergiekosten pro Woche. Das ist einer der realen Fehlerfälle, über deren Vermeidung wir auf dem Battery Business & Development Forum am 1. April diskutieren werden. Ein Speicher irgendwo in Europa, mit circa 350 Megawattstunden Kapazität. Dem Betreiber fällt auf, dass die Erlöse unter der Erwartung geblieben sind. Die spätere Analyse zeigt, dass es noch viel schlimmer hätte kommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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