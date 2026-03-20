Kommentar: Jensen Huang rät bei diesen Anzeichen, sofort zu reagieren. Denn KI-Bots überschwemmen die Bürowelt und sorgen indirekt für erfreuliche Gewinne bei Zulieferern wie Aixtron oder AT&S.Man hätte als Kind Programmierung lernen sollen. Dachte ich. Bisher. Gut, dass ich lieber Fußball spielen war. Denn gestern hat GoogleLabs den KI-Assistenten Stitch vorgestellt. Jetzt können wir der KI auftragen, uns eine App im Wunschdesign zu bauen - jeder wird zum Designer, der statt stundenlang in die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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