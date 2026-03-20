Der Pharmariese Bayer musste zwar für 2025 Milliardenverluste einräumen - trotzdem häufen sich nun die Kaufempfehlungen für deren Aktie. Woran das liegt. Für Bayer gibt es die nächste Kaufempfehlung: Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für?den Pharma- und Agrarchemiekonzern?von 39,80 auf 55,00 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Analyst Stephan Wulf sieht für die Leverkusener Auftrieb aus mehreren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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