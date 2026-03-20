Netzbetreiber dürfen steuerbare Geräte wie Wärmepumpen, Stromspeicher oder Wallboxen kurzfristig drosseln, um die Stromnetze zu stabilisieren. Wie hoch im Gegenzug die Netzentgeltreduzierung für Haushalte ausfällt, ist regional sehr unterschiedlich. Wie stark Haushalte in Deutschland von reduzierten Netzentgelten auf ihrer Stromrechnung profitieren, hängt maßgeblich vom Wohnort ab. Das zeigt eine Analyse des Smart-Metering-Unternehmens Metrify. Untersucht und verglichen wurde die jährliche Netzentgeltreduzierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver