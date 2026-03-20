Audi hat eine neue Preisaktion an seinen eigenen Audi Charging Hubs angekündigt: Im Zeitraum vom 24. März bis 2. April 2026 können E-Auto-Fahrer aller Marken ohne Vertrag oder App an den Audi-Ladehubs vergünstigt laden - für 0,29 €/kWh. Audi spricht zwar selbst vom "Osterstrom zum Überraschungspreis", allerdings ist die Preisaktion auf den Zeitraum vor den Osterfeiertagen begrenzt - sie läuft bis Gründonnerstag. Ab Karfreitag (3. April) gilt wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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