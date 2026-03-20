© Foto: UnsplashNahost-Konflikt, Ölpreissprung, KI-Sorgen - und trotzdem: Analysten sehen den S&P 500 bis Ende 2026 deutlich höher. Was steckt dahinter?Geopolitische Verwerfungen, ein sprunghafter Ölpreisanstieg, neue Zolldebatten und Fragezeichen rund um die Rentabilität von KI-Investitionen - das erste Quartal 2026 hat Anleger einiges abverlangt. Dennoch notiert der S&P 500 nur knapp unter seinem Rekordhoch. Für Analysten der UBS ist das kein Zeichen von Sorglosigkeit, sondern von Stärke. In ihrer aktuellen Einschätzung behalten die Strategen ihre positive Haltung gegenüber US-Aktien bei. Bis Jahresmitte soll der S&P 500 auf 7.300 Punkte klettern, bis Dezember sogar auf 7.700 - gemessen am Stand von rund …Den vollständigen Artikel lesen
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