EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|Rixbecker Str. 75
|59552 Lippstadt
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations.hella@forvia.com
|Internet:
|https://www.hella.com/de/Investor-Relations-231/
|ISIN:
|DE000A13SX22
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2295374 20.03.2026 CET/CEST