Washington - US-Präsident Donald Trump hat seine Kritik an den Partnerstaaten in der Nato erneuert.



"Ohne die USA ist die Nato ein Papiertiger", schrieb er am Freitag bei seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. "Sie wollten sich nicht am Kampf beteiligen, um einen atomar bewaffneten Iran zu verhindern." Jetzt, da dieser Kampf "militärisch gewonnen" sei, beschwerten sie sich über die hohen Ölpreise, die sie zahlen müssten, wollten aber nicht dabei helfen, die Straße von Hormus zu öffnen.



Dabei sei das "ein einfaches militärisches Manöver" gegen den einzigen Grund für die hohen Ölpreise, so Trump. "Das wäre für sie so einfach und mit so geringem Risiko verbunden." Die Nato-Partner seien "Feiglinge", fügte der US-Präsident hinzu. "Wir werden uns daran erinnern."





© 2026 dts Nachrichtenagentur