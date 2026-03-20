Drei Personen mit Bezug zu Super Micro Computer sind nach Angaben der US-Justiz beim illegalen Umleiten von KI-Technologie nach China erwischt und angeklagt worden. Darunter ist auch der SMC-Co-Gründer "Wally" Liaw. Die Aktie von Super Micro bricht vorbörslich um 20 Prozent ein. Die US-Staatsanwaltschaft wirft den drei Beschuldigten vor, amerikanische KI-Technologie über Umwege nach China gebracht zu haben - ein klarer Verstoß gegen geltende Exportkontrollen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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