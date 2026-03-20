Den US-Börsen droht am Freitag eine Hängepartie. Angesichts einer fehlenden Deeskalation im Iran-Krieg und anhaltend hoher Ölpreise bleiben die Anleger vorsichtig. Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn notiert der Leitindex Dow Jones Industrial unverändert bei 45.900 Punkte. Im frühen vorbörslichen Handel war der Dow Jones noch deutlicher ins Minus gerutscht. Der technologielastigen Nasdaq 100 und der S&P 500 pendeln derzeit ebenfalls um ihre Schlusskurse vom Vortag. Trotz der zwischenzeitlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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