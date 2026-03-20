Baden-Baden - Die Elektro-Rock-Band "Unheilig" ist neu auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Nach "Grosse Freiheit", "Lichter der Stadt", "Gipfelstürmer" und "Von Mensch zu Mensch" landen sie mit "Liebe Glaube Monster" ihre fünfte Nummer-eins-Platte.



Nach Angaben der GfK ist das neue Album zudem auch das meistverkaufte Album von deutschen Künstlern in der ersten Woche seit "Zeit" von der Band Rammstein vor fast vier Jahren.



Während Rapper SSIO sein zehn Jahre altes Werk "0,9" dank einer Jubiläumsedition zurück an die zweite Stelle befördert, bleiben die Vorwochen-Abräumer Harry Styles ("Kiss All The Time. Disco, Occasionally.", drei) und Sarah Connor ("Freigeistin", vier) dahinter gefragt. Die Top 10 erreichen auch die Power-Metal-Formation Angus McSix ("Angus McSix And The All-Seeing Astral Eye", fünf), die beiden britischen Sänger Chris Norman ("Lifelines", sechs) und James Blake ("Trying Times", sieben) sowie die bayerische Indie-Band The Notwist ("News From Planet Zombie", zehn).



In den Single-Charts verteidigt das HipHop-Duo Lacazette und Jazeek ("CDY") seine Führung vor Zara Larsson ("Lush Life", zwei) und Taylor Swift ("The Fate Of Ophelia", drei). Immer weiter nach oben klettern sowohl das Band-Projekt Tame Impala ("Dracula", von 30 auf 15) als auch Musiker Dominic Fike, der dank "Babydoll" (von elf auf sechs) und "White Keys" (von acht auf sieben) gleich doppelt in der Top 10 vertreten ist. Für die höchsten New Entries zeichnen YC ("Xalaz", 25) und Tream & treamiboii ("Hasenjagd", 32) verantwortlich.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





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