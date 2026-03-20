Das Fraunhofer ISE hat im Projekt "HV-MELA-BAT" ein Megawatt-Ladesystem entwickelt, das hohe Ladeleistungen auch bei begrenzter Netzanschlussleistung ermöglicht. Ein integrierter Pufferspeicher reduziert Lastspitzen und entlastet das Netz. Auch bei begrenzter Netzanschlusskapazität könnten Busse und Lkw in Zukunft mit Leistungen im Megawattbereich geladen werden. Wie das geht, zeigt immerhin schon einmal das wissenschaftliche Pilotprojekt "HV-MELA-BAT" am Fraunhofer ISE, das im Verbund mit mehreren Industriepartnern erarbeitet wurde. Dabei herausgekommen ist die Entwicklung eines neuen Ladesystems, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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