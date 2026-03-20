New York - Angesichts einer fehlenden Deeskalation im Iran-Krieg und anhaltend hoher Ölpreise geht es am Freitag an den US-Börsen weiter bergab. Infolge weiterer Angriffe des Irans auf Öl- und Gasinfrastrukturen der Golfstaaten mieden Anleger vor dem Wochenende das Risiko. Der Dow Jones Industrial stand gegen Ende der ersten Handelsstunde 0,6 Prozent tiefer bei 45.760 Punkten. Im Verlauf erreichte der US-Leitindex mit 45.712 Zählern sein niedrigstes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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