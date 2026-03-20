Freeport-McMoRan (ISIN: US35671D8570) sorgt für Aufsehen. Manchmal sind es genau diese Projekte, bei denen man als Anleger kurz innehält. Nicht, weil sie überraschend kommen - sondern weil ihre Größe eine klare Botschaft sendet: Hier wird auf die Zukunft gesetzt. Und genau so ein Fall ist die geplante Expansion der El-Abra-Mine in Chile. Milliardenprojekt mit Ansage bei Freeport Der US-Bergbauriese Freeport-McMoRan hat das Genehmigungsverfahren für die Erweiterung seiner Kupfermine El Abra gestartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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