Zürich - Die Aktienmärkte zeichnen sich am Freitag durch ein hohes Mass an Volatilität aus. Nach einer zunächst positiven Eröffnung geht es am frühen Nachmittag deutlich bergab. Nachdem Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am Vorabend weitere Angriffe auf die Energie-Infrastruktur im Iran ausgeschlossen hatte, war in Europa zunächst etwas Entspannung an den Märkten zu verspüren. Diese hielt jedoch nicht lange an und gegen Mittag drehten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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