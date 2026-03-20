Lenzburg - Fabian Bürki wird neuer Bereichsleiter Privat- und Firmenkunden und wechselt am 1. Juni 2026 zur Hypothekarbank Lenzburg. Die Hypothekarbank Lenzburg besetzt mit dem 40-jährigen Betriebsökonomen Fabian Bürki die Bereichsleitung für Privat- und Firmenkunden neu. In dieser Funktion wird Bürki Nachfolger von Roger Brechbühler, der Ende März 2026 offiziell aus der Bank ausscheidet (Mitteilung vom 2. Dezember 2025). Fabian Bürki ist seit 20 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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