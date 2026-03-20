Mitteilung der PCC SE:

PCC steigert im vierten Quartal 2025 Ergebnisse gegenüber Vorquartalen

- PCC-Gruppe im Gesamtjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen mit Umsatz von 925,0 Millionen €

Die Duisburger Beteiligungsholding PCC SE hat im vierten Quartal 2025 trotz eines herausfordernden Marktumfelds Ergebnisverbesserungen im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen erreicht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg gegenüber dem Vorquartal um 10,9 % auf 27,2 Millionen €. Somit konnte das EBITDA im Jahresverlauf 2025 von Quartal zu Quartal gesteigert werden. Für das Gesamtjahr 2025 ergab sich nach vorläufigen Zahlen ein leichter EBITDA-Rückgang zum Vorjahr um 3,3 % auf 85,1 Millionen €.

"Das vierte Quartal war wie das gesamte Geschäftsjahr 2025 vom anhaltend starken Preiswettbewerb durch außereuropäische Hersteller sowie die schwache Nachfrage in Europa geprägt", erklärt Riccardo Koppe, Finanzvorstand der PCC SE. "Dennoch verzeichneten einige ...

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