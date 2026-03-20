Sunfarming plant mit dem "Klimapark Steinhöfel" eine Agri-Photovoltaik-Anlage, die im Endausbau zu den größten Europas zählen würde. Der erste Bauabschnitt hat zwar nur 106 Megawatt, für 550 Megawatt liegen nach Angaben des Unternehmens aber bereits die Genehmigungen vor. Der auf landwirtschaftliche Photovoltaik und Anlagen mit integriertem Batteriespeicher spezialisierte Projektierer Sunfarming aus Erkner bei Berlin kündigt "eines der ambitioniertesten Energie- und Nachhaltigkeitsprojekte Europas" an. Der "Klimapark Steinhöfel" soll sich über 500 Hektar in acht Ortsteilen der Gemeinde im brandenburgischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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