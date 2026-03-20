Bern/Washington - Der Bundesrat hat sich am Freitag über die Untersuchungen der USA wegen allfälliger unlauterer Handelspraktiken ausgetauscht. Die Regierung sprach - gestützt auf eine erste Analyse der Bundesbehörden - über mögliche weitere Schritte. An der Sitzung seien keine Entscheide gefällt worden, sagte Bundesratssprecherin Nicole Lamon am Freitag in Bern am Rand einer Medienkonferenz. Die Schweiz habe zwei Schreiben vom US-Handelsbeauftragten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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