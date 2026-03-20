Doha/Tel Aviv/Teheran/Damaskus - Die Öl- und Gaslieferungen vom Golf werden wegen des Iran-Kriegs nach Einschätzung von Experten noch für Monate massiv gestört sein. Der Geschäftsführer der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, sagte der britischen «Financial Times», der Krieg sei «die grösste Bedrohung für die globale Energiesicherheit in der Geschichte». Politiker und Märkte unterschätzten das Ausmass der Ausfälle. Es fehle jetzt doppelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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