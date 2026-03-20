Tesla steht angeblich kurz vor der Freigabe seines Fahrassistenten FSD Supervised in Europa - die niederländische Behörde RDW will diese laut dem Unternehmen angeblich am 10. April erteilen. Dagegen bekommt FSD in den USA verschärften Gegenwind: Die Verkehrsbehörde NHTSA intensiviert ihre Untersuchung von FSD - ein Rückruf droht. In Europa lässt Full Self-Drive (Supervised) von Tesla weiter auf sich warten - auch wenn es, wie bei Tesla üblich, schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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