Es ist der nächste Nackenschlag für Super Micro Computer (SMCI). Nachdem erste Details über den Milliarden-Schmuggel von High-End-Chips nach China die Runde machten, sorgt die offizielle Anklageschrift nun für einen beispiellosen Ausverkauf. Die Aktie knickte am Freitag im US-Handel um rund 25 Prozent ein. Neue Details zeigen: Die kriminelle Energie war noch größer als bislang befürchtet.Wie aus der nun entsiegelten Anklageschrift hervorgeht, beschränkte sich das illegale Netzwerk nicht nur auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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