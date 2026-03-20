Wenig überraschend befindet sich auch die Aktie der Deutschen Bank in einem Abwärtssog. Dabei beschleunigte sich der Trend zum Ausklang des Februars nochmals und somit verzeichnen die Papiere seit ihrem Hochpunkt vom Januar bei knapp über 34 € einen Kursverlust von mittlerweile rund -28%. Doch damit nicht genug, denn anhand der charttechnischen Situation erlauben sich weitere Rücksetzer. Unterstützungszone voraus Erst heute, kurz vor dem Wochenabschluss, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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