Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares erwartet hohe Transaktionsaktivität im zweiten Quartal 2026- Drei Exits zur Unterzeichnung geplant und vier Exits zum Closing erwartet - Fünf Closings auf der Kaufseite vorgesehen, darunter Gas Solutions und ETP-Geschäft von SABIC - Zwei weitere Akquisitionen bereits unterzeichnet - Vorbereitung weiterer Exitprozesse in den Bereichen Energy Infrastructure und Defense - Positives Investorenfeedback auf vorläufige Zahlen und weitere Entwicklung
Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) geht nach einem erfolgreichen ersten Quartal mit drei unterzeichneten Akquisitionen und sechs unterzeichneten Exit-Transaktionen mit starkem Momentum in das zweite Quartal 2026. Die Pipeline auf der Exit- als auch Akquisitionsseite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH