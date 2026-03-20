Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares erwartet hohe Transaktionsaktivität im zweiten Quartal 2026

- Drei Exits zur Unterzeichnung geplant und vier Exits zum Closing erwartet

- Fünf Closings auf der Kaufseite vorgesehen, darunter Gas Solutions und ETP-Geschäft von SABIC

- Zwei weitere Akquisitionen bereits unterzeichnet

- Vorbereitung weiterer Exitprozesse in den Bereichen Energy Infrastructure und Defense

- Positives Investorenfeedback auf vorläufige Zahlen und weitere Entwicklung

Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) geht nach einem erfolgreichen ersten Quartal mit drei unterzeichneten Akquisitionen und sechs unterzeichneten Exit-Transaktionen mit starkem Momentum in das zweite Quartal 2026. Die Pipeline auf der Exit- als auch Akquisitionsseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...