Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich der digitalen Transformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit Teolia Consulting, einem französischen Unternehmen, das sich auf Projekt- und Produktmanagement, Cloud-Plattform-Entwicklung, Datentransformation sowie die Integration und Einführung der Atlassian-Suite spezialisiert hat.

Teolia Consulting wurde 2014 gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, ihre digitale Leistungsfähigkeit zu steigern von agilen Methoden bis hin zu Lösungen zur Verkürzung der Markteinführungszeit. Die Expertise des Unternehmens konzentriert sich auf die Entwicklung integrierter Strategien, die Technologie und organisatorischen Wandel miteinander in Einklang bringen. Das Unternehmen ist branchenübergreifend tätig, unter anderem in den Bereichen Banken, Versicherungen, Mode und Einzelhandel, und unterstützt seine Kunden dabei, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und ihre digitale Reife voranzutreiben.

"Wir bei Teolia Consulting sind davon überzeugt, dass echte Transformation dann stattfindet, wenn sich Technologie und Menschen gemeinsam weiterentwickeln", sagte Lucienne Jacquet, Managing Partnerin von Teolia. "Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting verstärken wir nicht nur unsere Wirkung, sondern erhalten auch Zugang zu einem weltweiten Netzwerk gleichgesinnter Fachleute. Diese Synergie ermöglicht es uns, integrierte Lösungen auf globaler Ebene anzubieten, marktübergreifend nahtlos zu koordinieren und Kunden, die ihre Leistung optimieren möchten, unser fundiertes Fachwissen zur Verfügung zu stellen."

"Teolia Consulting verbindet fundiertes technologisches Fachwissen mit bewährten Kompetenzen im Bereich der digitalen Transformation", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Die technische Kompetenz und die innovativen Lösungen des Unternehmens ergänzen unsere Plattform und ermöglichen es uns, Kunden, die vor komplexen digitalen Herausforderungen stehen, praxisorientierte und ergebnisorientierte Lösungen zu bieten."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

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