Andersen Consulting schließt einen Vertrag mit Weexa ab, einem globalen Anbieter von Diensten für die digitale Transformation, B2B-Integration und Lösungen für die Digitalisierung der Lieferkette.

Weexa mit Sitz in Frankreich bietet End-to-End-Dienste, durch die Organisationen ihre digitalen Umgebungen optimieren, sichern und skalieren können. Die Firma ist spezialisiert auf B2B-Data-flow-Management und Digitalisierung. Dies ermöglicht nahtlose Kommunikation zwischen Anwendungen innerhalb und außerhalb von Organisationen durch Technologien wie EDI, API und e-invoicing. Weexa bietet auch SAP-Integration und Lösungen für die Lieferkette mit Management der Lagerhaltung und des Transports sowie strategisches Consulting Projektdurchführung und Wartung von externen Anwendungen. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Branchen Nahrungsmittel, Einzel- und Großhandel, Logistik, Transport, Automobil, Gesundheitswesen und Medien. Weexa unterstützt globale Unternehmen bei der Optimierung ihrer Leistung und Einhaltung von gesetzlichen und Compliance-Anforderungen.

"Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir Kunden mit zunehmend komplexen digitalen Umgebungen noch besser betreuen", sagte Jérôme Fleury, CEO von Weexa. "Kooperationen fördern das Wachstum des Geschäfts und durch Andersen können wir wertvolle, langfristige Beziehungen aufbauen. Wir verbinden unsere Expertise in e-invoicing mit Andersen's Fachkenntnis in Steuer- und Rechtsangelegenheiten. Das sichert unseren Kunden Compliance über gut integrierte Kommunikationssysteme, unterstützt von einer soliden IT-Infrastruktur."

"Durch die Zusammenarbeit mit Weexa können wir nun unseren Kunden weltweit integrierte, technologisch ausgereifte Lösungen anbieten", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Da Unternehmen sich zunehmend mit komplexen regulatorischen und operativen Herausforderungen konfrontiert sehen, steigt der Bedarf an verbundenen Systemen und zuverlässiger digitaler Infrastruktur. Mit Weexa's Service können wir unseren Kunden noch bessere Leistungen im Hinblick auf Compliance, Effizienz und digitaler Transformation anbieten."

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das ein breites Portfolio an Dienstleistungen anbietet, von Strategieberatung über Technologie- und KI-Transformation bis hin zum Personalwesen. Andersen Consulting greift auf das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global zurück. Diese Plattform bietet Consulting, Steuer- und Rechtsberatung sowie globale Mobilität mit mehr als 50.000 Experten weltweit, die an mehr als 1.000 Standorten durch die Mitglieds- und Partnerfirmen vertreten sind. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Limited Partnership, die über ihre Mitglieds- und Partnerfirmen auf der ganzen Welt Consulting-Lösungen anbietet.

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