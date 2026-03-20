Die fortschrittliche, datengestützte Technologie unterstützt das Sanktions-Screening und die Geldwäschebekämpfung auf globaler Ebene

Vor dem Hintergrund immer komplexerer regulatorischer Auflagen und sich kontinuierlich weiterentwickelnder Risiken im Bereich der Finanzkriminalität bietet SymphonyAI, ein Weltmarktführer für vertikale KI-Plattformen, eine zentralisierte, unternehmensgerechte Technologiebasis, die für den Einsatz auf globaler Ebene entwickelt wurde und gleichzeitig die lokalen regulatorischen Anforderungen erfüllt.

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SymphonyAI unterstützt Munich Re, einen führenden Rückversicherer, sowie dessen Tochtergesellschaften mit seiner Plattform zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Die Plattform zeichnet sich durch eine Kombination aus domänenspezifischem Fachwissen und künstlicher Intelligenz aus und hilft Finanzinstituten dabei, Finanzkriminalitätsrisiken präziser und effizienter zu erkennen, zu untersuchen und zu bewältigen.

"Integrierte Finanzkriminalitätsplattformen im Produktionsmaßstab, die sich gemeinsam mit der Risikolandschaft weiterentwickeln können", so John Edison, President of Financial Services bei SymphonyAI. "Unsere Partnerschaft mit Munich Re spiegelt den Fokus beider Unternehmen auf Flexibilität, Performance und langfristige Modernisierung wider, angetrieben durch KI-gestützte Funktionen, die speziell für komplexe globale Umgebungen entwickelt wurden."

Im Gegensatz zu herkömmlichen, stark regelbasierten Compliance-Systemen, die für regelmäßige Aktualisierungen und manuelle Eingriffe ausgelegt sind, funktionieren die Lösungen von SymphonyAI zur Bekämpfung von Finanzkriminalität als kontinuierliche, stets aktive Informationssysteme. Sie verbinden KI-gestützte Erkennung mit Nachvollziehbarkeit und Governance, um Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen und neu auftretende Risiken in Echtzeitentscheidungen im gesamten Compliance-Bereich umzusetzen.

Über SymphonyAI

SymphonyAI bietet vertikale KI-Plattformen, die Unternehmen dabei helfen, ihre komplexesten geschäftskritischen Herausforderungen zu bewältigen von der Bekämpfung der Finanzkriminalität über die Verbesserung der Ladenperformance bis hin zur Effizienzsteigerung in der Fertigung. Mehr als 2.000 Unternehmenskunden weltweit, darunter 200 der führenden Finanzinstitute, die 25 größten Konsumgüterhersteller und viele der weltweit größten Lebensmittelhändler und Industrieunternehmen, vertrauen auf SymphonyAI. Das Unternehmen bietet domänenspezifisch trainierte Anwendungen und vorgefertigte Agenten, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.symphonyai.com/.

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