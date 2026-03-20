Frankfurt/Main - Zum Wochenausklang hat der Dax nochmal kräftig nachgegeben. Zum Xetra-Handelsschluss lag der Index mit 22.380 Punkten 2,0 Prozent niedriger als am Vortag. Auf Wochensicht hat das wichtigste deutsche Börsenbarometer damit 4,5 Prozent an Wert verloren.



Offensichtlich liegen die Gründe für die Kursverluste am Freitag tiefer als die zuletzt bemühten Energiepreise - denn die verhielten sich am Freitag vergleichsweise moderat. Gas zur Lieferung im April war vor dem Wochenende sogar rund fünf Prozent günstiger zu haben als am Vortag, Öl wurde nur rund ein Prozent teurer.



Eine Rolle gespielt haben dürfte auch der sogenannte "Hexensabbat", da viele Optionen und Futures am Freitag verfallen sind. Einerseits versuchen Investoren, die über entsprechende Mittel verfügen, Kurse an diesem Tag noch in ihrem Sinne zu lenken, andererseits verlieren viele Investoren nach Verfall ihrer Tickets an bestimmten Papieren schlagartig das Interesse. Kursverluste zu Handelsstart in den USA taten ihr Übriges.



Der Blick auf die Einzeltitel zeigte dementsprechend Kursverluste über ganz verschiedene Branchen, zu den größten Verlierern zählten der Software-Konzern SAP, der Energieversorger Eon und der Triebwerkhersteller MTU. Mit Heidelberg Materials oder Brenntag und Infineon gab es aber auch Kursgewinner.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1556 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8654 Euro zu haben.





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