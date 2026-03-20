Die Meldung, dass die Schauspielerin Collien Fernandes ihren Ex-Mann Christian Ulmen angezeigt hat, löste am Donnerstag einen Skandal aus. Der trifft auch einen Werbepartner, dessen Aktie im MDAX notiert. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Schauspielerin Collien Fernandes ("Das Traumschiff") ihren Ex-Mann Christian Ulmen ("Jerks") an ihrem Wohnsitz in Spanien wegen "virtueller Vergewaltigung" angezeigt hat. Das berichtet der "Spiegel" in seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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