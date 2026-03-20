Die Aktie von Super Micro Computer ist am Freitag dramatisch eingebrochen und markiert damit einen neuen Tiefpunkt in einem ohnehin turbulenten Börsenjahr. Nach Berichten über die Festnahme eines Unternehmensmitgründers verlor das Papier zeitweise über 27 Prozent an Wert. Der Vorwurf wiegt schwer und trifft den Nerv der aktuellen geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China, da es um den illegalen Export von hochmoderner KI-Technologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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