Wer vor drei Jahren auf die Wachstumsstory von Redcare Pharmacy gesetzt hat, blickt heute auf ein tiefrotes Depot. Mit einem Wertverlust von über 50 Prozent in 36 Monaten hat die Aktie massiv enttäuscht. Doch was hinter dem Absturz steckt, obwohl die Digitalisierung des Gesundheitswesens eigentlich Rückenwind geben sollte, zeigt sich beim Blick auf die harten Fakten der letzten Wochen.Der Drei-Jahres-Check zeigt massive VerlusteAnleger die am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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