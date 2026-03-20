Zürich - Die Märkte sind am Freitag erneut im Bann des Iran-Kriegs und des damit verbundenen starken Ölpreisanstiegs gewesen. Nachdem sich zu Beginn noch eine kleine Entspannung abzeichnete, nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu einen weiteren Angriff auf die Energieinfrastruktur des Irans ausgeschlossen hatte, drehte die Stimmung am Nachmittag deutlich. Dabei belastete vor allem ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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