Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte sind am Freitag weiter abgerutscht wegen der eskalierten Lage im Nahen Osten. Neue Angriffe des Irans auf Öl- und Gasinfrastrukturen der Golfstaaten erhöhten weiter die Angst der Anleger, dass sich die Lage am globalen Energiemarkt noch weiter zuspitzt. Verstärkt wurde die Anspannung von einem Bericht im «Wall Street Journal», wonach das US-Verteidigungsministerium drei Kriegsschiffe und Tausende weiterer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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