Der Schweizer Pharmakonzern Novartis treibt den Ausbau seines Onkologiegeschäfts mit einer milliardenschweren Übernahme weiter voran: Für bis zu 3 Milliarden US-Dollar sichert sich das Unternehmen ein experimentelles Brustkrebsmedikament des US-Biotechunternehmens Synnovation Therapeutics. Novartis zahlt für den neuen Produktkandidaten SNV4818 insgesamt 2 Milliarden Dollar sofort sowie weitere bis zu 1 Milliarde an erfolgsabhängigen Meilensteinzahlungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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