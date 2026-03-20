Im Vorfeld der diesjährigen WM untermauert PUMA seinen Status als führender Anbieter von Fußballtrikots und präsentiert in New York City bei einer Community-Veranstaltung zu Ehren von Fußball, Musik und Kultur die Trikots für elf Nationen, darunter die meisten afrikanischen Partnerverbände aller Marken im Turnier

Das globale Sportunternehmen PUMA enthüllte seine neuen Nationaltrikots für elf Nationen bei einem Straßenevent auf dem Domino Square in New York City vor, das Fußball, Musik, Essen und Kultur zelebrierte. Anstatt die Trikots in einem Stadion oder in einem kinoreifen Markenfilm vorzustellen, hat sich PUMA dafür entschieden, sie in Aktion zu präsentieren getragen von lokalen Amateurfußballer*innen aus den teilnehmenden Ländern auf den Straßen von New York.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260320363062/de/

Reinforcing its status as a leading force in football kits at this summer's competition, PUMA unveiled jerseys for 11 nations, including the most prominent African partner federations of any brand in the tournament, in a community-first celebration of football, music, and culture in New York City.

Vier Kontinente sind durch elf Nationen vertreten: Portugal, Marokko, Ghana, Paraguay, Senegal, Elfenbeinküste, Tschechische Republik, Schweiz, Neuseeland, Österreich und Ägypten. Dies bestätigt PUMAs Position als treibende Kraft des internationalen Fußballs: Das Unternehmen stattet fast ein Viertel aller Nationalmannschaften aus, die an dem größten Turnier dieses Sommers teilnehmen, und ist bei den bekanntesten afrikanischen Mannschaften stärker vertreten als jede andere Ausrüstermarke in diesem Sport.

"Wir wollten mit den Fan-Communitys Kontakt aufnehmen, indem wir an den Orten und in den Momenten Präsenz zeigen, die für sie von Bedeutung sind. Das Event entstand aus dieser Überzeugung heraus und bot lokalen Fußballspieler*innen die Möglichkeit, diese brandneuen Trikots vor allen anderen zu testen: auf den Plätzen ihrer Stadt", so Nadia Kokni, Vice President Global Brand Marketing bei PUMA.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand eine Reihe individuell gestalteter Trucks, von denen jeder durch visuelle Elemente, lokale Speisen, Musik und kulturelle Artefakte eine der elf PUMA-Nationen repräsentierte viele davon wurden von Künstler*innen aus den jeweiligen Communitys zum Leben erweckt. Die Fans konnten die Trikots der Nationalmannschaften vor allen anderen erleben und tragen, da die Trikots im Rahmen eines von NYC Footy organisierten 4-gegen-4-Turniers erstmals auf einem urbanen Sportplatz präsentiert wurden.

Die Fußballlegenden Ricardo Quaresma (Portugal), Asamoah Gyan (Ghana) und El Hadji Diouf (Senegal) waren als Vertreter ihrer jeweiligen Nationen anwesend und schufen so eine Verbindung zwischen den Generationen dieses Sports.

Die Live-Musik-Ecke beflügelte die Stimmung der Veranstaltung und untermalte das Geschehen von Anfang bis Ende mit Musik. Das Programm umfasste eine Reihe von DJs aus verschiedenen Ländern sowie einen Live-Auftritt des renommierten ghanaischen Künstlers Black Sherif. Als Special Guests waren außerdem der Social-Media-Streamer Fanum und das Kollektiv Daily Paper (Jefferson Abde) dabei.

"Die Kultur des Fußballs ist unser Antrieb, und diese Kollektion steht beispielhaft für dieses Engagement. Wir statten Nationalmannschaften auf vier Kontinenten aus. Fast ein Viertel aller Mannschaften, die an diesem Sommer am größten Turnier teilnehmen, trägt PUMA. Wir sind also beim wichtigsten Fußballereignis dabei und festigen unsere Marktposition als eine der führenden Marken im internationalen Fußball. Durch die Kombination von wegweisenden Leistungsinnovationen mit kultureller Identität vereint die Kollektion technische Brillanz und den Geist, der Nationen auf der größten Bühne der Welt zusammenbringt", kommentiert Dominique Gathier, Vice President Teamsport bei PUMA.

Da in diesem Sommer möglicherweise bis zu elf Nationen auf der internationalen Bühne PUMA-Trikots tragen werden, blickt das Unternehmen zuversichtlich auf das kommende Turnier. Die afrikanischen Partnerverbände von PUMA darunter Ghana, Senegal, die Elfenbeinküste, Marokko und Ägypten sind die prominentesten Teilnehmer des bevorstehenden Turniers. Zu den europäischen Favoriten zählt hingegen Portugal, dessen Mannschaft weithin als eine der besten gilt, die das Land je hervorgebracht hat.

PUMA hat Fußballlegenden wie Pelé, Eusébio, Maradona, Cruyff und Matthäus ausgestattet. Dieses reiche Erbe ist in der DNA jedes Trikots verankert, das beim Event präsentiert wurde.

Die Kollektion 2026 ist ab dem 24. März erhältlich. Dieses Event gewährt einen ersten öffentlichen Blick auf die gesamte Kollektion der PUMA-Nationaltrikots, bei der alle Trikots mit der innovativen ULTRAWEAVE-Technologie der Marke sowie dem schweißableitenden dryCELL-Material ausgestattet sind. Die Replica-Trikots werden im Rahmen der RE:FIBRE-Initiative von PUMA hergestellt und spiegeln den Anspruch der Marke wider, verantwortungsbewusste Produktinnovationen zu entwickeln.

Umfassende Informationen zu den Produkten und Innovationen werden am 24. März in einer speziellen Produktpressemitteilung veröffentlicht.

Visuelle Inhalte zur Veranstaltung: LINK

Weitere Informationen finden Sie unter: https://mediahub.puma.com

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt und verkauft. PUMA wurde 1948 gegründet und verhilft den besten Athlet*innen und Teams der Welt mit innovativen Produkten zu Höchstleistungen. Das Unternehmen, das für sein Logo mit der ikonischen Katze und den Formstrip bekannt ist, bietet Performance-Produkte in Kategorien wie Fußball, Running und Training an. Die Sportstyle-Kollektionen des Unternehmens haben ihre Wurzeln im Sport und begeistern Konsument*innen durch eine starke Verbindung zur Kultur des Sports. Mit seiner langen Geschichte und seinem starken Erbe ist PUMA stolz auf eines der umfangreichsten Archive der Branche, das viele ikonische Produkte wie den Suede und den Speedcat umfasst. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und hat mehr als 20.000 Mitarbeitende. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: https://about.puma.com.

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