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TCL ist ein "Macher": Die Einbindung von ESG schafft positive Wirkung entlang der globalen Wertschöpfungskette



21.03.2026 / 03:30 CET/CEST

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TCL-Gründer und Vorsitzender Li Dongsheng in einem ausführlichen Dialog mit dem United Nations Global Compact SHENZHEN, China, 21. März 2026 /PRNewswire/ -- TCL-Gründer und Vorsitzender Li Dongsheng nahm kürzlich an der Interviewreihe "ESG+20 Sustainability Leaders Interview Series" des United Nations Global Compact (UNGC) teil. Im Rahmen des Gesprächs sprach er mit Frau Liu Meng, Leiterin des China-Büros des UNGC. Li teilte mit, wie TCL ESG-Prinzipien in seine globalen Geschäftstätigkeiten integriert, die grüne und CO2-arme Transformation vorantreibt sowie eine koordinierte Entwicklung entlang seiner industriellen Wertschöpfungskette fördert. Im Gespräch wurde außerdem hervorgehoben, wie TCL über seine globale Wertschöpfungskette in lokale Gemeinschaften investiert, um Nutzen für alle Beteiligten zu schaffen. Zu grünen Praktiken und Maßnahmen zur Emissionsminderung sagte Li, dass die Fertigungsindustrie ein großer Energieverbraucher sei und Unternehmen Innovationen bei Produktionstechnologien, Prozessen sowie Arbeitsabläufen vorantreiben müssten, um Energie einzusparen. So setzte TCL CSOT 2024 in seinen Fertigungsbetrieben mehrere Energiesparmaßnahmen um und sparte dadurch 220 000 MWh Strom ein. Im Oktober 2025 gab das Unternehmen den Bau einer Produktionslinie für gedruckte OLED bekannt, die den Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Vakuumverdampfungsverfahren deutlich senken und CO2-Emissionen bereits an der Quelle reduzieren soll. Auf Produktebene wurde TCLs Energiespar-Klimaanlage FreshIN auf der IFA 2025 in Berlin für ihr grünes Design, das den CO2-Fußabdruck senkt, mit dem "AI Energy-Saving Technology Gold Award" ausgezeichnet. Auf Branchenebene unterstützt TCL Zhonghuan mit seinen Kernprodukten die weltweite Entwicklung sauberer Energie und trägt zur Transformation der globalen Energieinfrastruktur bei. Als führendes Unternehmen innerhalb seiner industriellen Wertschöpfungskette ermutigt TCL über TCL Industries und TCL Technology seine vor- und nachgelagerten Partner seit langem, ESG-Prinzipien umzusetzen. Das Unternehmen hat Anforderungen an Lieferanten festgelegt, die den Schutz von Arbeitsrechten und die Einhaltung betrieblicher Vorgaben abdecken, und fördert damit verantwortungsvolle Praktiken entlang der Wertschöpfungskette. Li betonte, dass TCL bei seiner globalen Expansion auch in unterschiedlichen regulatorischen Umfeldern nach "höchsten Standards" arbeitet. Seit der Übernahme des Farbfernsehgeschäfts von Thomson und des Mobiltelefongeschäfts von Alcatel im Jahr 2004 bis hin zum Aufbau von Fertigungsstandorten in Mexiko und Vietnam hat sich TCL vom Produktexport zum Mitaufbau lokaler industrieller Kapazitäten weiterentwickelt. Nachhaltigkeitsprinzipien sind in den globalen Aktivitäten des Unternehmens fest verankert und schaffen Mehrwert für lokale Volkswirtschaften, Gemeinden sowie Beschäftigte. "Für die moderne Fertigung ist technologische Innovation die entscheidende Kernkompetenz", sagte Li. TCL investiert jährlich rund 12 Milliarden RMB (ca. 1,74 Milliarden US-Dollar) in Forschung und Entwicklung und hat ein Portfolio von 124 000 Patenten aufgebaut, darunter fast 20 000 PCT-Anmeldungen. In den vergangenen Jahren hat TCL große KI-Modelle in seine intelligenten Fertigungssysteme integriert, dadurch Effizienz und Qualität verbessert sowie F&E-Zyklen verkürzt. 2024 brachten diese Initiativen TCL CSOT einen wirtschaftlichen Nutzen von 530 Millionen RMB (ca. 76,8 Millionen US-Dollar). Li betonte, dass der Kern eines guten Markenrufs darin liegt, soziale Verantwortung wahrzunehmen und das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen. TCL hat ESG vollständig in die Geschäftsstrategien und Jahrespläne aller Geschäftseinheiten integriert und veröffentlicht jährlich ESG-Berichte, womit das Unternehmen Transparenz und Rechenschaftspflicht zeigt. 2025 wurde TCL zudem Worldwide Olympic and Paralympic Partner und gewann damit auf den globalen Märkten deutlich an Sichtbarkeit. Im selben Jahr stiegen die Verkäufe auf dem europäischen Markt um 30 %, was die wechselseitige Verstärkung von Geschäftserfolg und sozialem Mehrwert widerspiegelt. Seit dem offiziellen Beitritt zum UNGC im Juli 2024 setzt sich TCL dafür ein, die Zehn Prinzipien der Organisation in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung zu unterstützen sowie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen aktiv voranzubringen. Von der Senkung des eigenen Energieverbrauchs und der Emissionen über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Lieferkette bis hin zur Einhaltung höchster globaler Standards und zur Förderung einer grünen Entwicklung durch technologische Innovation sowie verantwortungsvolle Markenführung hat TCL eine Kultur des konsequenten Handelns verankert und ESG vollständig in seine Unternehmensstrategie eingebettet. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938842/TCL_CSOT_Wetland_Park.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2748692/Picture1__1_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-ist-ein-macher-die-einbindung-von-esg-schafft-positive-wirkung-entlang-der-globalen-wertschopfungskette-302720324.html



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