Die Finanzmärkte steuern am Freitag durch ein turbulentes Umfeld: Die Blockade der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Konflikts trieb Brent-Öl zeitweise auf fast 120 Dollar. Während DAX und Co spürbar unter Druck stehen, zeigt SMA Solar überraschende Stärke und sendet ein neues Kaufsignal. DER AKTIONÄR erklärt, welche Kursmarken beim Wechselrichterspezialist jetzt im Fokus stehen.Die SMA Solar Technology AG mit Sitz im hessischen Niestetal ist das technologische Rückgrat der europäischen Energiewende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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