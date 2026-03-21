Früh erkannte Trends, konsequente Umsetzung und überdurchschnittliche Renditen: Florian Söllner, langjähriger Börsenexperte und Contrarian, setzt gezielt auf Megatrends, starke Einzeltitel und antizyklisches Trading, um frühzeitig Outperformance zu generieren. Dank seiner exklusiven Strategie steht der nächste potenzielle Super-Hot-Stock bereits in den Startlöchern.Wie gut der Ansatz des Experten funktioniert, zeigt die Aktie von KSB. Seit dem TFA-Signal im Jahr 2021 hat sich der Wert um beeindruckende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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