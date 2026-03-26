Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 26.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Drohnenabwehr im Fokus: DroneShield +15%
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
26.03.26 | 16:00
87,16 Euro
-0,59 % -0,52
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
87,1287,1616:16
87,0887,1216:11
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE34,740-5,00 %
CANCOM SE22,600+4,87 %
CEWE STIFTUNG & CO KGAA91,70-5,27 %
DELIVERY HERO SE15,725-0,73 %
DEUTZ AG8,580-4,83 %
ECKERT & ZIEGLER SE14,920+5,29 %
H&M HENNES & MAURITZ AB15,940-1,30 %
HEIDELBERG MATERIALS AG179,05-1,24 %
HENKEL AG & CO KGAA67,80+0,44 %
JOST WERKE SE54,10-5,09 %
KONTRON AG18,290-12,07 %
KSB SE & CO KGAA984,00-15,90 %
MEDIOS AG12,080-11,18 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE31,160-2,81 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE4,184+6,30 %
VOLKSWAGEN AG VZ87,16-0,59 %
WACKER NEUSON SE17,720-0,67 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.