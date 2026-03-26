ROUNDUP: VW-Holding Porsche SE kämpft mit Schwäche der Beteiligungen - Kursminus

STUTTGART - Die VW-Dachgesellschaft Porsche SE hat die schwierige Lage bei ihren Kernbeteiligungen auch im vergangenen Jahr zu spüren bekommen. Das um Wertberichtigungen angepasste Ergebnis nach Steuern sank 2025 um gut acht Prozent auf 2,89 Milliarden Euro, wie die Holding am Donnerstag mitteilte. Damit liegt das Unternehmen am oberen Ende seiner gesenkten Erwartungen. 2024 hatte der bereinigte Gewinn noch bei 3,15 Milliarden Euro gelegen. Die Dividende je im Dax notierter Vorzugsaktie soll 1,51 Euro betragen - 40 Cent weniger als ein Jahr zuvor. Die Aktie verlor.

ROUNDUP 2: KSB sieht Belastungen und hält Dividende stabil - Kurs fällt deutlich

FRANKENTHAL - Der erfolgsverwöhnte Pumpen- und Armaturenhersteller KSB geht wegen des Iran-Kriegs vorsichtig in das neue Jahr. "Der Krieg im Mittleren Osten führt zu einer sehr angespannten weltpolitischen Lage", sagte Unternehmenslenker Stephan Timmermann am Donnerstag laut einer Mitteilung bei Vorlage der endgültigen Zahlen. Die gestiegenen Energie- und Logistikkosten seien bereits heute spürbar.

ROUNDUP: Strahlenexperte Eckert & Ziegler will weiter zulegen - Aktie zieht an

BERLIN - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler will nach einem Umsatzplus und einem kräftigen Gewinnsprung im vergangenen Jahr auch 2026 weiter zulegen. Die Zuwächse dürften aber im Vergleich etwas verhaltener ausfallen. An der Börse reagierten die Aktien aber mit einem kräftigen Kursaufschlag.

ROUNDUP: Medios verdient 2025 deutlich mehr - Aktie bricht aber ein

BERLIN - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat im vergangenen Jahr von florierenden Arzneimittelverkäufen und einem starken Auslandsgeschäft profitiert. 2026 will das Management um den neuen Vorstandschef Thomas Meier die Profitabilität weiter steigern. Die Zielspanne für den Umsatz schließt indes auch einen leichten Rückgang nicht aus. Im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX sprach der Manager am Donnerstag von einem schwierigen Umfeld, besonders in Deutschland. Die von seinem Vorgänger Matthias Gärtner eingeläutete Internationalisierung will er weiter vorantreiben. An der Börse rutschte die Aktie nach der Zahlenvorlage jedoch deutlich ab. Moniert wurde der Ausblick.

ROUNDUP: Kontron enttäuscht trotz Zuwächsen - Aktie rutscht ans SDax-Ende

LINZ - Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat trotz eines Gewinnsprungs die Erwartungen von Anlegern verfehlt. Im vergangenen Jahr legte der operative Gewinn zwar kräftig zu, doch Experten hatten sich noch mehr ausgerechnet. Auch die Prognosen des Managements für 2026 fallen im Vergleich zu den Berechnungen von Analysten eher bescheiden aus. An der Börse wurden die Neuigkeiten vom Donnerstagmorgen entsprechend mit einem Kursrutsch quittiert.

ROUNDUP: Henkel kauft US-Shampoo-Hersteller Olaplex für 1,4 Milliarden Dollar

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel kauft wie erwartet in den USA erneut zu. Die Düsseldorfer haben eine Vereinbarung zum Kauf des dort ansässigen Shampoo-Herstellers Olaplex für 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,2 Mrd Euro) unterzeichnet. Dies entspreche einem Angebotspreis von 2,06 Dollar je Olaplex-Aktie, teilte das Dax Unternehmen am Donnerstag mit. Der Deal sei vom Olaplex-Management genehmigt worden, und auch die Beteiligungsgesellschaft Advent habe als größter Anteilseigner zugestimmt, hieß es weiter.

ROUNDUP: Wacker Neuson erwartet Zuwächse trotz Krise - Aktie verliert

MÜNCHEN - Der Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson rechnet trotz des Iran-Kriegs und der hohen Ölpreise für 2026 mit besseren Geschäften. Das Marktumfeld deute nach einer Phase der Stagnation auf einen leichten Aufschwung hin, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Der Umsatz soll mindestens etwa stabil bleiben, der operative Gewinn steigen. Analysten hatten sich jedoch mehr ausgerechnet. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit Kursverlusten quittiert.

ROUNDUP: Aixtron plant neues Werk in Malaysia - Aktie verliert

HERZOGENRATH - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron baut ein neues Werk in Malaysia. Mit dem neuen Standort in Penang will das Unternehmen das schnell wachsende Ökosystem für Halbleiterausrüstung in Südostasien erschließen, wie es am Mittwochabend in Herzogenrath mitteilte. Für 2026 und 2027 plant Aixtron dafür Investitionen von rund 40 Millionen Euro. Ein Personalabbau in Europa sei nicht geplant, betonte Vorstandschef Felix Grawert. An der Börse kamen die Neuigkeiten am Donnerstag schlecht an.

ROUNDUP: Deutz will nach Umsatz- und Ergebniszuwachs noch mehr zulegen

KÖLN - Der Motorenhersteller Deutz hat 2025 von dem jüngsten Expansionskurs ins Rüstungsgeschäft und Kostensenkungen profitiert. Umsatz, Auftragseingang und Ergebnisse legten deutlich zu. "In einem anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Umfeld mit großen konjunkturellen Herausforderungen im Motorengeschäft haben wir eines der besten Ergebnisse der jüngeren Unternehmensgeschichte erzielt", sagte Vorstandschef Sebastian Schulte am Donnerstag bei Vorlage der Jahreszahlen 2025. Der konsequente strategische Konzernumbau zahle sich aus.

ROUNDUP: ProSiebenSat.1 bleibt wegen Werbeflaute vorsichtig - Aktie steigt

UNTERFÖHRING - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 bleibt wegen des schwachen TV-Werbemarktes für das laufende Jahr vorsichtig. Der Konzernumsatz soll leicht unter dem Vorjahresniveau von 3,68 Milliarden Euro liegen, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte. Nach einem wohl verhaltenen TV-Werbegeschäft im ersten Halbjahr erwartet das Management in der zweiten Jahreshälfte eine Besserung.

ROUNDUP: Cewe sieht sich weiter auf Wachstumskurs - Aktie unter Druck

OLDENBURG - Der Fotodienstleister Cewe will im neuen Jahr weiter zulegen. Der Umsatz soll 2026 im Vergleich zum Vorjahr um bis zu vier Prozent auf 870 bis 900 Millionen Euro steigen, wie das im Kleinwerteindex SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll zwischen 87 Millionen und 93 Millionen Euro erreichen. Dabei orientiere sich das Management jeweils an Werten in der oberen Hälfte der Bandbreiten. Das untere Ende reflektiere Unsicherheiten, die das Unternehmen nicht in der eigenen Hand habe.

ROUNDUP: Cancom erwartet trotz Lieferengpässen wieder Wachstum - Aktie steigt

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom rechnet im laufenden Jahr mit deutlichen Preiserhöhungen und Unsicherheiten in der Verfügbarkeit von IT-Komponenten. "Auch wenn die konkrete Ausprägung derzeit schwer absehbar ist, dürfte sie die Geschäftsentwicklung in 2026 beeinflussen", sagte Firmenchef Rüdiger Rath am Donnerstag zur Vorlage von Jahreszahlen. Enge und langjährige Partnerschaften mit führenden Technologiekonzernen seien aber ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Deshalb will Cancom trotzdem zurück auf Wachstumskurs.

ROUNDUP: Essenslieferdienst Delivery Hero will weiter wachsen - Aktie gibt nach

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will im laufenden Jahr weiter wachsen. So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 910 bis 960 Millionen Euro zulegen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Wert am oberen Ende der Spanne auf dem Zettel. An der Börse notierte die Aktie zuletzt knapp ein halbes Prozent tiefer. Seit Jahresbeginn hat sie rund 30 Prozent an Wert verloren.

ROUNDUP: Jost Werke hält Dividende trotz Verlusts stabil - Aktie sackt ab

NEU-ISENBURG - Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke ist 2025 im Zuge einer Übernahme in die roten Zahlen gerutscht. Die Kredite zum Kauf des Hydraulik-Spezialisten Hyva und die verlustreiche Trennung von dessen Ladekran-Geschäft brockten dem Konzern einen Jahresverlust von fast 15 Millionen Euro ein. Die Aktionäre sollen dennoch eine stabile Dividende von 1,50 Euro je Aktie erhalten, wie Jost am Donnerstag mitteilte. Für 2026 rechnet Vorstandschef Joachim Dürr trotz Krise mit besseren Geschäften als im Vorjahr. An der Börse wurden die positiven Aussagen jedoch nicht goutiert.

H&M startet enttäuschend ins neue Geschäftsjahr - Aktie gibt deutlich nach

STOCKHOLM - Der Modehändler H&M hat zum Jahresstart schlechtere Geschäfte gemacht. Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Februar) ging der Umsatz um gut zehn Prozent auf 49,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 4,6 Mrd Euro) zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Analysten hatten einen weniger starken Rückgang erwartet. H&M leidet unter dem schwachen Konsumklima und bekommt obendrein deutliche negative Währungseffekte zu spüren. Die Aktie des Unternehmens sackte im frühen Handel um bis zu sechs Prozent ab.

Heidelberg Materials will mehr Dividende zahlen - Gewinnziel für 2026 bestätigt

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials will nach einem Rekordergebnis mehr an seine Aktionäre ausschütten. Für das Jahr 2025 soll eine Dividende von 3,60 Euro je Aktie gezahlt werden, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in seinem Geschäftsbericht mitteilte. Das sind 30 Cent mehr als im Vorjahr. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten hatten im Schnitt allerdings mehr auf dem Zettel. Das Unternehmen hatte bereits im Februar vorläufige Jahreszahlen vorgelegt und einen ersten Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Beides bestätigte das Unternehmen.



Weitere Meldungen



-PNE verkleinert Pipeline - Dividende gesenkt

-IPO/Medien: SpaceX will mit Börsengang 75 Milliarden Dollar einsammeln -Autozulieferer ElringKlinger verringert Verlust deutlich -Pornhub & Co. - EU droht vier Plattformen mit Strafe

-B. Braun steigert Gewinn deutlich und investiert kräftig -'Chemieagenda': Bundesregierung legt Maßnahmenpaket vor -Rheinmetall peilt Milliardengeschäft in Spanien an

-Hapag-Lloyd verdient deutlich weniger - trotzdem Dividende -ROUNDUP: Bertelsmann hält Gewinn bei einer Milliarde - Umsatz stagniert -HHLA steigert Umsatz - Gewinn bricht wegen Steuern ein -ROUNDUP 2: Spagat in China - Neues BASF-Werk in Südchina eröffnet -Hubertz wirbt für staatlichen Wohnungsbau

-ROUNDUP/Tarifverhandlungen am BER: Verdi streikt nicht über Ostern -ROUNDUP: Schützt Snapchat Kinder genug? EU-Kommission prüft -ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken -SMA Solar zahlt auch für 2025 keine Dividende°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk



DE0005419105, DE0005403901, DE0006305006, DE0005659700, DE0006047004, DE0006048432, SE0000106270, DE0006292006, DE0006292030, DE0007664039, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE000WACK012, DE000PAH0038, AT0000A0E9W5, DE000A1MMCC8, DE000PSM7770, DE000A2E4K43, DE000JST4000, DE000A0WMPJ6