Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG



13.05.2026 / 17:26 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.05.2026 Kursziel: 140,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

CEWE fokussiert auf Expansion des hochprofitablen Kerngeschäfts - KOD-Verkauf steigert Margenqualität deutlich



CEWE hat parallel zur Vorlage der Q1-Zahlen 2026 den Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck (KOD) an Cimpress bekannt gegeben. Diese Entscheidung markiert eine fundamentale Weichenstellung hin zu einem geschärften Profil als spezialisierter Marktführer im Bereich Fotofinishing.



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Starkes Fundament im Fotofinishing: CEWE hat im saisonal schwächeren ersten Quartal 2026 einen soliden Start hingelegt und den Gruppenumsatz um 1,4% yoy auf 175,8 Mio. EUR gesteigert. Das operative Konzernergebnis (EBIT) lag mit 5,6 Mio. EUR wie geplant innerhalb der Zielerwartung, blieb jedoch leicht hinter dem Vorjahreswert von 6,1 Mio. EUR zurück. Haupttreiber war erneut das Kernsegment Fotofinishing, das seinen Umsatz im Berichtsquartal um 1,7% yoy auf 147,3 Mio. EUR ausbauen konnte. Besonders das CEWE FOTOBUCH zeigte mit einem Absatzplus von 2,2% yoy und einem Umsatzwachstum von 4,5% yoy eine weiterhin hohe Dynamik. Das Segment-EBIT im Fotofinishing erreichte 5,1 Mio. EUR nach 5,6 Mio. EUR im Vorjahr. Dieser Rückgang resultiert primär aus planmäßigen Kostensteigerungen, darunter Tarifanpassungen bei den Personalkosten in Höhe von 2,1 Mio. EUR sowie zusätzlichen Marketinginvestitionen von rund 1,0 Mio. EUR zur Stärkung der internationalen Marktposition. Mit einer Eigenkapitalquote von 70,8% per Ende März (Vorjahr: 68,2%) bleibt die Bilanzstruktur des Konzerns äußerst komfortabel.



Portfoliobereinigung und Guidance-Update: Parallel zum Q1-Bericht markiert der Verkauf des Segments Kommerzieller Online-Druck (KOD) an Cimpress einen strategischen Meilenstein. Auf Basis der 2025er Zahlen steuerte KOD ca. 90 Mio. EUR zum Umsatz und rund 2 Mio. EUR zum EBIT bei. Konsequenterweise hat CEWE diese Beiträge nun aus der Jahresplanung herausgerechnet. Die neue Konzern-Guidance für 2026 (Umsatz: 780-810 Mio. EUR; EBIT: 85-91 Mio. EUR) entspricht somit im Kern einer Bestätigung der bisherigen Ziele für das fortgeführte Geschäft, bereinigt um die KOD-Umsätze und -Ergebnisse. Die pro-forma Betrachtung verdeutlicht den positiven Effekt: Ohne KOD wäre die Gruppen-EBIT-Marge 2025 bereits auf 11,2% (statt 10,2%) gesprungen, während der ROCE um 2,0 Prozentpunkte auf 19,6% gestiegen wäre. Der Verkaufserlös stärkt zudem die Schlagkraft für künftige M&A-Aktivitäten im Fotofinishing.



Fazit: Mit dem Exit aus dem margenschwachen Online-Druck reduziert CEWE die Komplexität und steigert die Ertragskraft der Gruppe nachhaltig. Die Konzentration auf das margenstarte Fotofinishing, kombiniert mit einem voraussichtlich auf ca. 200 Mio. EUR ansteigenden Cashbestand und einem EV/EBITDA 2027e von lediglich 4,5, bietet Anlegern ein erstklassiges Chance-Risiko-Profil. Wir erwarten, dass die operative Exzellenz und die geplante und ergebniserhöhende Expansion des wertschaffenden Kerngeschäfts im Jahresverlauf zu einer Neubewertung der Aktie führen werden und bekräftigen unser 'Kaufen'-Votum.







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