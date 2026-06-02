München (ots) -Unterföhring, 2. Juni 2026.Schmetterlinge im Bauch oder nur Dollarzeichen in den Augen? Joyn und ProSieben schicken in der neuen Dating-Reality "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" Singles ins Paradies, um die große Liebe ganz ohne Lügen zu finden. Studien belegen: Ein Drittel der Deutschen flunkert schon beim ersten Date. Das Gehalt? Aufgestockt. Der Bodycount? Halbiert. Noch Kontakt zum Ex? Niemals. Damit ist in "Eden" Schluss: Wer flunkert, verliert nicht nur sein Gesicht, sondern bares Geld.Liebe oder Lüge - beides hat seinen Preis!13 Singles suchen ihr perfektes Match, denn nur wer sich am Ende als Paar findet, hat die Chance auf bis zu 100.000 Euro. Der Haken: Regelmäßig werden die Kandidaten an den Lügendetektor gebeten, um ihre Authentizität zu testen. Für jede Unwahrheit werden der Gruppe 1.000 Euro vom Jackpot abgezogen. Die Fragen sind gnadenlos: "Sind Deine Gefühle echt?", "Hast Du gestern heimlich eine andere geküsst?", "Ist das Kennenlernen für Dich nur ein Spiel?". Hier beginnt die moralische Zwickmühle: Wer lügt, um die frische Romanze zu retten, schmälert die Kasse der gesamten Gruppe. Wer hingegen bei der schmerzhaften Wahrheit bleibt, schont zwar das Preisgeld, riskiert aber dafür das sofortige Aus beim Date. "Eden" wird zum ultimativen Härtetest für jedes Kennenlernen: Hält junge Liebe die nackte Wahrheit aus?Entwickelt und produziert wird "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" von Redseven Entertainment."Eden - Du bezahlst für jede Lüge" - 20 Folgen im Sommer 2026 streamen auf JoynPressekontakt:Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 - 1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneJoynDer Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6286779