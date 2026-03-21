Washington / Teheran - Die USA erwägen laut Präsident Donald Trump ein Zurückfahren ihrer Angriffe im Iran, senden aber zugleich US-Medienberichten zufolge Tausende weitere Soldaten in die Region. Die USA stünden kurz davor, die eigenen Ziele im Krieg zu erreichen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Die Nato-Verbündeten bezeichnete er als «Feiglinge», weil sie den USA nicht bei der Sicherung der Strasse von Hormus geholfen hätten. Ohne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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