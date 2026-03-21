Der chinesische Autokonzern BAIC arbeitet an prismatischen Zellen für Natrium-Ionen-Batterien. Das Forschungs- und Entwicklungsteam des Konzerns soll nun das Prototypen-Design finalisiert und den Serienproduktionsprozess für die prismatischen Zellen etabliert haben. Das berichten chinesische E-Auto-Portale unter Berufung auf offizielle Unternehmensangaben. Demnach soll BAIC die Prototyp-Entwicklung eines Natrium-Ionen-Batteriepacks abgeschlossen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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