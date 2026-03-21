Wer heute eine Reise plant, verlässt sich meist blind auf die digitalen Abbilder unserer Welt. Doch es gibt Orte, die sich dem globalen Blick mit erstaunlicher Konsequenz entziehen und dabei technische wie juristische Grenzen neu definieren. In North Oaks im US-Bundesstaat Minnesota gehört der Boden unter den Reifen nicht der Öffentlichkeit, sondern den Anwohner:innen direkt. Da die Straßen als Privateigentum der North Oaks Homeowners' Association ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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