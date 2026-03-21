Heftiger Ausverkauf an den europäischen Aktienmärkten vor dem Wochenbeginn. Der DAX wird fast bis auf 22.000 Punkte durchgereicht. Der Grund liegt im Nahen Osten: Drei Wochen nach Kriegsbeginn spielt Teheran demonstrativ auf Zeit, signalisiert Siegesgewissheit und versucht, die Verhandlungen über maximale Hebel zu führen - im Kern über Energie und über die Straße von Hormus. In den Märkten ist das als Risikoprämie sichtbar. Öl und Gas bleiben dabei die neuralgischen Punkte. Die Unterbrechung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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