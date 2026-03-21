Die aktuelle Marktsituation ist von deutlich fallenden Kursen geprägt. Viele Anleger fühlen sich dadurch verunsichert und ziehen sich zurück. Doch gerade in solchen Zeiten entstehen oft die besten Möglichkeiten für aktive Trader. Denn je stärker die Märkte nachgeben, desto attraktiver werden die Chancen auf kurzfristige, aber deutliche Gewinne, sobald sich eine Erholungsbewegung abzeichnet.Die Kunst erfolgreicher Trader besteht darin, Wendepunkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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