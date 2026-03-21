Am vergangenen Sonntag haben wir in den RuMaS Trading-Tipps das australische Energieunternehmen Woodside Energy in den Fokus gerückt und unseren Abonnenten folgende Einschätzung gegeben: Die Aktie befindet sich derzeit in einem stabilen Aufwärtstrend, der sich nach aktueller charttechnischer Analyse noch um etwa zehn Prozent fortsetzen könnte. Mutige Trader sehen hierin eine vielversprechende Einstiegschance.Das von uns zuletzt genannte Kursziel ...

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