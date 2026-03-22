ZenaTech setzt auf kostengünstige Drohnenabwehr - Fokus auf neue Einsatzrealitäten

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ZenaTech treibt die Entwicklung im Bereich moderner Verteidigungstechnologien voran. Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver arbeitet über seine Tochter ZenaDrone an einem neuen Prototypen: einer autonomen Einweg-Abfangdrohne. Diese soll feindliche Drohnen direkt im Flug stoppen und unschädlich machen. Der Interceptor-P1 ist mit einer VTOL-Funktion ausgestattet und kann somit senkrecht starten und landen. Ziel ist es, das bestehende UAS-Abwehrsystem gezielt zu ergänzen und gleichzeitig deutlich geringere Kosten als klassische Luftabwehrlösungen zu ermöglichen.

Damit adressiert ZenaTech ein zentrales Problem moderner Konflikte. In der asymmetrischen Kriegsführung kommen zunehmend günstige Drohnen zum Einsatz. Klassische Abwehrsysteme wie Raketen oder Laser verursachen hingegen deutlich höhere Kosten als die Bedrohung selbst. Der Interceptor-P1 wurde gezielt entwickelt, um dieses Ungleichgewicht zu reduzieren und eine wirtschaftlich tragfähige Alternative zu bieten.

Antwort auf wachsende Bedrohung und strategischer Systemansatz

Die Bedrohung durch Drohnen nimmt in modernen Einsatzgebieten weiter zu und stellt Verteidigungsbudgets vor Herausforderungen. ZenaTech verfolgt daher das Ziel, Militär- und Sicherheitskräften eine kostengünstige und skalierbare Lösung bereitzustellen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern ein integrierter Systemansatz für die Drohnenabwehr.

Das Unternehmen entwickelt ein umfassendes Anti-Drohnen-System für die Anforderungen der modernen asymmetrischen Kriegsführung. Dieses basiert auf einer kontinuierlichen Überwachung, unter anderem durch die ZenaDrone 2000 und die IQ Glider-Startstation. Ergänzt wird dies durch neue Technologien, die ein mehrschichtiges UAS-Abwehrökosystem für Land-, See- und Küstengebiete ermöglichen. Der Interceptor-P1 übernimmt dabei eine zentrale Rolle als kosteneffiziente Lösung für punktgenaue Abfangoperationen.

Flexible Einsatzmöglichkeiten als strategischer Vorteil

Ein wesentliches Merkmal des Interceptor-P1 ist seine flexible Einsetzbarkeit. Die Drohne kann sowohl boden- als auch fahrzeuggestützt gestartet werden. Zudem ist ein Einsatz über die firmeneigene Marine-Drohnenplattform IQ Glider vorgesehen. Dadurch kann sie in unterschiedlichen Umgebungen schnell reagieren.

Die skalierbaren Abfangkapazitäten sollen es Streitkräften ermöglichen, kritische Infrastruktur zu schützen und Drohnenschwärme effektiv zu bekämpfen. Gleichzeitig fungiert die Drohne als Ergänzung zu bestehenden Luftabwehrsystemen innerhalb der ZenaDrone-UAS-Abwehrplattform.

ZenaTech plant, den ersten Prototypen in den kommenden Monaten fertigzustellen. Parallel dazu sollen weitere Fortschritte in der Produktentwicklung, regulatorische Meilensteine sowie Kooperationen mit Verteidigungsministerien und Behörden kommuniziert werden. Auch Pilotprojekte sind vorgesehen.

Wachsender Milliardenmarkt im Blick

Der Markt für Drohnenabwehrsysteme entwickelt sich dynamisch. Laut Markets and Markets wächst dieser jährlich um mehr als 25 Prozent und könnte bis 2030 ein Volumen von über 10 Milliarden US-Dollar erreichen. Treiber sind die zunehmende Bedeutung drohnenbasierter Kriegsführung sowie der Einsatz umgerüsteter kommerzieller Drohnen.

ZenaTech sieht sich mit dem Interceptor-P1 gut positioniert, um an zukünftigen Beschaffungsprogrammen teilzunehmen. Im Fokus stehen dabei Aufträge von verbündeten Regierungen, NATO-Partnern sowie Kunden aus dem Verteidigungssektor des Gulf Cooperation Council. Die Kombination aus Kostenfokus, Skalierbarkeit und Systemintegration rückt das Unternehmen in einen Markt mit wachsender strategischer Bedeutung.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-entwickelt-eine-kostenguenstige-autonome-einweg-abfangdrohne-fuer-das-uas-abwehrsystem-von-zenadrone-fuer-den-einsatz-im-rahmen-der-us-verteidigung-im-nahen-osten-und-in-der-ukraine/5075349/

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Enthaltene Werte: CA98936T2083