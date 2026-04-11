ZenaTech setzt auf Produktionsausbau im Kriegsumfeld

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ZenaTech treibt den Ausbau seiner Produktionskapazitäten voran und richtet einen neuen Fertigungsbetrieb in der Ukraine ein. Das Unternehmen startet damit aktiv den Bau von Drohnen vor Ort. Für ZenaTech markiert dieser Schritt einen wichtigen Meilenstein, um die internationale Lieferfähigkeit zu erhöhen. Ziel ist es, Drohnenabfangsysteme schneller an Kunden im Verteidigungssektor auszuliefern - darunter insbesondere Golfnationen und verbündete Staaten.

Der Standort Ukraine spielt dabei eine zentrale Rolle in der strategischen Planung. Das Unternehmen sieht hier eine Kombination aus realen Einsatzbedingungen und wirtschaftlich attraktiven Rahmenbedingungen. In einem Umfeld, das durch praktische Kriegserfahrung geprägt ist, sollen Technologien nicht nur produziert, sondern auch unter realen Bedingungen gedacht und weiterentwickelt werden.

Strategischer Standort mit operativem Vorteil

ZenaTech betont die doppelte Funktion der Ukraine als Produktionsbasis und als reales Testfeld für Drohnentechnologien. Die autonomen Drohnenabfangsysteme des Unternehmens sind gezielt für moderne Einsatzgebiete konzipiert. Mit dem Aufbau der Fertigung vor Ort will ZenaTech seine Fähigkeit unter Beweis stellen, Kunden aus dem Verteidigungssektor schnell, in ausreichender Stückzahl und unter Einhaltung aller Vorgaben zu beliefern.

Der Schritt ist Teil einer klar formulierten Strategie: ZenaTech will sich als führender Anbieter von Drohnenabwehrlösungen etablieren - mit besonderem Fokus auf das US-Verteidigungsministerium sowie Partner in den Golfstaaten. Die operative Skalierung rückt damit in den Mittelpunkt.

Fokus auf kosteneffiziente Abfangtechnologie

Die geplante Anlage soll als zentrales Produktionszentrum für die Einweg-Abfangdrohne Interceptor P-1 dienen. Diese soll zu einem Preis von unter 5.000 USD pro Einheit angeboten werden. Damit adressiert ZenaTech gezielt den Bedarf nach kosteneffizienten Lösungen im Bereich der Drohnenabwehr.

Im Kern verfolgt das Unternehmen einen klaren Ansatz: Drohnen sollen feindliche Systeme zu deutlich geringeren Kosten neutralisieren als klassische Raketenabwehrsysteme. Die Ukraine bietet hierfür nicht nur industrielle Kapazitäten, sondern auch ein starkes Reservoir an Fachkräften im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik. Gleichzeitig gehört das Land zu den führenden Anwendern von Drohnentechnologie im realen Einsatz, was zusätzliche Impulse für Innovation liefern kann.

Regulatorische Struktur als Schlüssel zur Skalierung

Parallel zum Aufbau der Betriebsstätte arbeitet ZenaTech eng mit Experten für Recht und Compliance zusammen. Ziel ist es, sämtliche regulatorischen Anforderungen - insbesondere im Hinblick auf Exportkontrollen und Handelsbeschränkungen - vollständig zu erfüllen. Diese Struktur ist entscheidend, um den Zugang zu internationalen Märkten wie den USA und den Golfstaaten sicherzustellen.

Vor Ort läuft zudem die Rekrutierung. Gesucht werden qualifizierte Ingenieure und Fertigungstechniker, um den Betrieb zügig hochzufahren. Das Unternehmen unterstreicht dabei seine Verpflichtung zur Einhaltung aller relevanten Vorschriften.

Weitere Updates zur Entwicklung der Anlage und zu operativen Fortschritten sollen in den kommenden Monaten folgen. Damit bleibt der Aufbau der Ukraine-Produktion ein zentraler Baustein für die weitere Expansion.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-errichtet-neue-betriebsstaette-in-der-ukraine-um-die-produktion-seiner-drohnenabfangsysteme-zu-beschleunigen/5097750/

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Enthaltene Werte: CA98936T2083