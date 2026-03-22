Berlin - Unzer ist neuer offizieller Zahlungspartner des OMR Festivals. Das OMR Festival ist eines der bedeutendsten Events für Marketing und digitale Wirtschaft in Europa. Jedes Jahr bringt OMR die digitale Szene in Hamburg zusammen - von Startups über den Mittelstand bis hin zu internationalen Konzernen. 2025 besuchten mehr als 67'000 Menschen das Festival. Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt Unzer das gesamte Ticketing. Zudem ist geplant, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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